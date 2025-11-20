Рядом с разрушенным домом: Федиенко выкладывал видео с выставки РЭБ и назвал завод в Тернополе

Народный депутат из фракции "Слуга Народа" Александр Федиенко до удара по Тернополю выкладывал видео выставки производителей средств радиоэлектронной борьбы. В нем он назвал один из тернопольских заводов.

Об этом сообщила журналистка "1+1" Юлия Кириенко-Меринова, передает 24 Канал.

Смотрите также Их убила Россия: что известно о жертвах российского удара по Тернополю 19 ноября

Могло ли видео Федиенко стать причиной удара по Тернополю?

В видео с выставки, которое Федиенко выкладывал на YouTube, он показал оборудование и назвал город и завод одного из производителей в Тернополе.

Федиенко показал оборудование и назвал завод одного из производителей в Тернополе: видео из соцсетей

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил: "Вот самая надежная, кстати, связная техника – тапик. Говорят, стоит 10 тысяч. Кому интересно, то в Тернополе их производят".

Журналистка отмечает, что на ролике видно телефон с датой "среда, 1". Предположительно, видео записали в октябре. Этот ролик удалили через много недель после публикации – уже после российского удара по Тернополю. Стоит заметить, что многоэтажка, которую атаковали россияне, расположена рядом с заводом.



Расположение многоэтажки, которую атаковали россияне, и завода / Скриншот из соцсетей "Флеша"

Я не буду говорить, что враг ориентирует цели только по видео депутатов. Но и оно может быть подтверждением для и до того достаточно хорошей разведки россиян, что там есть куда стрелять. Хотя на самом деле нет,

– заявила Кириенко-Меринова.

Кроме этого, после обстрела специалист по электронике и радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов "Флеш" отметил, что тот завод "фактически не работает". В частности, он сослался на объявления о сдаче в аренду цехов и помещений.

Между тем Федиенко распространил в своих соцсетях сообщение, в котором его видео связали с ударом по Тернополю, обвинив в гибели людей.

Каждый человек в такие времена всегда ищет виновного. Эмоционально это нормально,

– написал он.

Федиенко также добавил, что выставка была не в Тернополе, а в Киеве и ничего тайного он вроде бы не показывал и не говорил.

Какие последствия атаки на Тернополь?