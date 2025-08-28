В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину. Среди пострадавших областей от рук страны-террористки – Винницкая область.

Там враг атаковал критическую инфраструктуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Винницкой ОГА Наталью Заболотную.

Какие последствия атаки на Винницкую область?

Наталья Заболотная сообщила, что в результате попадания российских целей в объекты энергетики пока обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах Винницкой области.

К сожалению, есть и повреждения жилых домов.

Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы,

– сообщила представительница ОВА.

Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

Ранее также сообщалось, что российская атака на Винницкую область повредила энергоснабжение железной дороги. Есть задержки в движении поездов.

Что известно об атаке 28 августа?