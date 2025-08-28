У ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Україну. Серед постраждалих областей від рук країни-терористки – Вінниччина.

Там ворог атакував критичну інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталію Заболотну.

Дивіться також Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв

Які наслідки атаки на Вінницьку область?

Наталія Заболотна повідомила, що унаслідок влучання російських цілей в об'єкти енергетики наразі знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах Вінницької області.

На жаль, є й пошкодження житлових будинків.

Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи,

– повідомила представниця ОВА.

Інформації про постраждалих чи жертв наразі немає.

Раніше також повідомлялося, що російська атака на Вінниччину пошкодила енергопостачання залізниці. Є затримки у русі потягів.

Що відомо про атаку 28 серпня?