Укр Рус
24 Канал Новости Украины Под ударом была критическая инфраструктура: сколько ракет и дронов сбила ПВО
3 октября, 10:45
2

Под ударом была критическая инфраструктура: сколько ракет и дронов сбила ПВО

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Россия атаковала Украину ракетами и сотнями беспилотников, из которых более 300 целей были сбиты украинской ПВО.
  • Попадания произошли на 15 локациях, в частности в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Россия в ночь на 3 октября массированно атаковала Украину более 20 ракетами и сотнями беспилотников. Противовоздушная оборона справилась с воздушным нападением, однако в нескольких локациях есть попадания.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Сырский рассказал, как Украина готовится противодействовать массированным вражеским атакам

Сколько целей удалось сбить в ночь на 3 октября?

Во время комбинированного удара по Украине российская армия в целом применила 416 средств воздушного нападения, среди которых:

  • 381 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска;
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 21 крылатой ракеты "Искандер-К";
  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Под атакой оккупантов на этот раз были энергообъекты в Харьковской и Полтавской областях. Враг также нанес удары по Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской области.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 320 воздушных целей. К объектам не долетели 303 вражеских БпЛА, 12 крылатых ракет "Искандер-К" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Однако не удалось сбить 18 ракет и 78 ударных БпЛА, которые попали на 15 различных локациях. Падение обломков произошло в 6 местах.


ПВО сбивала ракеты и дроны / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Какие последствия атаки по Украине сегодня?

  • Под массированной вражеской атакой вечером находилась Полтавщина. По меньшей мере 12 из всех выпущенных врагом ракет и несколько дронов двигались именно на города и села региона. Во время атаки пострадала энергетическая инфраструктура и был поврежден дом в Полтавском районе. Также повреждения получил пожарный автомобиль.
  • Беспилотники также атаковали Одессу. Наибольшее количество целей двигались на северные районы.
  • Громко ночью было и в Днепре и области. Там в результате атаки произошли возгорания. В Днепровском и Синельниковском районах пострадала гражданская инфраструктура.
  • 13 тысяч голов скота погибли в Харьковской области из-за российской атаки на сельхозпредприятие.