Под ударом была критическая инфраструктура: сколько ракет и дронов сбила ПВО
- Россия атаковала Украину ракетами и сотнями беспилотников, из которых более 300 целей были сбиты украинской ПВО.
- Попадания произошли на 15 локациях, в частности в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Россия в ночь на 3 октября массированно атаковала Украину более 20 ракетами и сотнями беспилотников. Противовоздушная оборона справилась с воздушным нападением, однако в нескольких локациях есть попадания.
Сколько целей удалось сбить в ночь на 3 октября?
Во время комбинированного удара по Украине российская армия в целом применила 416 средств воздушного нападения, среди которых:
- 381 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 21 крылатой ракеты "Искандер-К";
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Под атакой оккупантов на этот раз были энергообъекты в Харьковской и Полтавской областях. Враг также нанес удары по Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской области.
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 320 воздушных целей. К объектам не долетели 303 вражеских БпЛА, 12 крылатых ракет "Искандер-К" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Однако не удалось сбить 18 ракет и 78 ударных БпЛА, которые попали на 15 различных локациях. Падение обломков произошло в 6 местах.
ПВО сбивала ракеты и дроны / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Какие последствия атаки по Украине сегодня?
- Под массированной вражеской атакой вечером находилась Полтавщина. По меньшей мере 12 из всех выпущенных врагом ракет и несколько дронов двигались именно на города и села региона. Во время атаки пострадала энергетическая инфраструктура и был поврежден дом в Полтавском районе. Также повреждения получил пожарный автомобиль.
- Беспилотники также атаковали Одессу. Наибольшее количество целей двигались на северные районы.
- Громко ночью было и в Днепре и области. Там в результате атаки произошли возгорания. В Днепровском и Синельниковском районах пострадала гражданская инфраструктура.
- 13 тысяч голов скота погибли в Харьковской области из-за российской атаки на сельхозпредприятие.