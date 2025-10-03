Росія в ніч проти 3 жовтня масовано атакувала Україну понад 20 ракетами та сотнями безпілотників. Протиповітряна оборона впоралася з повітряним нападом, однак у кількох локаціях є влучання.



Скільки цілей вдалося збити в ніч проти 3 жовтня?

Під час комбінованого удару по Україні російська армія загалом застосувала 416 засобів повітряного нападу, серед яких:

381 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів із Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

21 крилатої ракети "Іскандер-К";

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Під атакою окупантів цього разу були енергооб'єкти в Харківській та Полтавській областях. Ворог також завдав ударів по Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Київській області.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи знешкодили 320 повітряних цілей. До об'єктів не долетіли 303 ворожі БпЛА, 12 крилатих ракет "Іскандер-К" та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Однак не вдалося збити 18 ракет та 78 ударних БпЛА, які влучили на 15 різних локаціях. Падіння уламків сталося в 6 місцях.



ППО збивала ракети та дрони / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ