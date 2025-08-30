В ночь на 30 августа россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. В частности, под ударом была Волынь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Волынской ОГА Ивана Рудницкого.

Смотрите также Россия массированно атакует дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: куда сейчас целится враг

Что известно об атаке на Волынь?

Иван Рудницкий рассказал, что Волынская область подверглась массированной атаке БпЛА. Впрочем, обошлось без попаданий и пострадавших.

По состоянию на сейчас информации о попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет,

– пояснил он.

Глава ОГА поблагодарил силы противовоздушной обороны за защиту.

Какие последствия массированного обстрела Украины?