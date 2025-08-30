Запорожье и область попали под мощный воздушный удар врага ночью 30 августа. В городе есть много последствий вражеской атаки.

О них сообщили в ГСЧС и городские власти. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также Россия массированно атакует дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: куда сейчас целится враг

Какие последствия ударов врага по Запорожью 30 августа?

Воздушная тревога на Запорожье началась еще в семь вечера 29 августа. Всю ночь российская армия пыталась нанести ущерб городу и области.

Враг бил дронами, баллистикой, "Калибрами" и другими ракетами. Местные власти насчитали по меньшей мере 12 ударов.

Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. На местах попаданий возникли пожары,

– написал впоследствии руководитель ОВА Иван Федоров.

Трем людям понадобилась помощь медиков. Другие последствия атаки устанавливаются.

Последствия атаки врага на Запорожье / Фото ОВА и ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что предварительно, погиб один человек, еще 6 спасли спасатели. Сейчас количество пострадавших уточняется.

"Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки", – говорится в сообщении.

На месте российских ударов работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий атаки привлечены все экстренные службы города.

