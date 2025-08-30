Запоріжжя та область потрапили під потужний повітряний удар ворога вночі 30 серпня. У місті є багато наслідків ворожої атаки.

Про них повідомили в ДСНС та міська влада. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Які наслідки ударів ворога по Запоріжжю 30 серпня?

Повітряна тривога на Запоріжжя почалася ще о сьомій вечора 29 серпня. Усю ніч російська армія намагалася завдати шкоди місту та області.

Ворог бив дронами, балістикою, "Калібрами" та іншими ракетами. Місцева влада нарахувала щонайменше 12 ударів.

Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств. На місцях влучань виникли пожежі,

– написав згодом керівник ОВА Іван Федоров.

Трьом людям знадобилася допомога медиків. Інші наслідки атаки встановлюють.

Наслідки атаки ворога на Запоріжжя / Фото ОВА та ДСНС

В ДСНС повідомили, що попередньо, загинула одна людина, ще 6 врятували рятувальники. Наразі кількість постраждалих уточнюється.

"Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди", – йдеться у повідомленні.

На місці російських ударів працюють підрозділи ДСНС, медики та піротехніки. До ліквідації наслідків атаки залучені всі екстрені служби міста.

Куди ще била російська армія 30 серпня?