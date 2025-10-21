Пламя вспыхнуло с новой силой: на нефтебазе в Гвардейском до сих пор продолжается пожар
- Силы специальных операций ВСУ атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское в Крыму, пожар на объекте продолжается уже несколько дней.
- На спутниковых снимках видно, что сгорело по меньшей мере пять резервуаров с горючим.
В ночь на 17 октября Силы специальных операций ВСУ атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Пожар, который вспыхнул на месте в результате удара, до сих пор не удалось потушить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Какие последствия атаки на нефтебазу в Крыму?
На нефтебазе в Гвардейском зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.
После атаки беспилотников в ночь на 17 октября огонь на объекте постепенно утихал, однако 21 октября пламя снова вспыхнуло с новой силой.
На спутниковых снимках можно увидеть, что на нефтебазе сгорело по меньшей мере пять резервуаров с горючим. Для сравнения журналисты использовали фото, сделанное 15 октября.
Атака БпЛА привела к существенным последствиям: смотрите видео
К слову, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что в Гвардейском пылала не только нефтебаза. Также там было попадание по структуре госрезерва России, которая занималась, в частности, и взрывчатыми веществами.
Что еще известно об атаках дронов на полуостров?
В ночь на 17 октября под атакой также оказался склад горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое. Еще одной целью стала радиолокационная станция "Небо-У" в Евпатории.
За несколько дней до этого Силы обороны били по нефтебазе "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Там было повреждено 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей атаки.
Этот нефтяной терминал является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, что могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тысячи кубических метров.