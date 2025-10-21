Полум'я спалахнуло з новою силою: на нафтобазі у Гвардійському досі триває пожежа

В ніч на 17 жовтня Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтобазу у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Пожежу, яка спалахнула на місці внаслідок удару, досі не вдалося загасити.

Які наслідки атаки на нафтобазу в Криму?

На нафтобазі у Гвардійському зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.

Після атаки безпілотників у ніч проти 17 жовтня вогонь на об'єкті поступово вщухав, однак 21 жовтня полум'я знову спалахнуло з новою силою.

На супутникових знімках можна побачити, що на нафтобазі згоріло щонайменше п'ять резервуарів з пальним. Для порівняння журналісти використали фото, зроблене 15 жовтня.

Атака БпЛА призвела до суттєвих наслідків: дивіться відео

До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що у Гвардійському палала не лише нафтобаза. Також там було влучання по структурі держрезерву Росії, яка займалася, зокрема, і вибуховими речовинами.

Що ще відомо про атаки дронів на півострів?