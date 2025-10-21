Полум'я спалахнуло з новою силою: на нафтобазі у Гвардійському досі триває пожежа
- Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтобазу в селищі Гвардійське в Криму, пожежа на об'єкті триває вже декілька днів.
- На супутникових знімках видно, що згоріло щонайменше п'ять резервуарів із пальним.
В ніч на 17 жовтня Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтобазу у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Пожежу, яка спалахнула на місці внаслідок удару, досі не вдалося загасити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Які наслідки атаки на нафтобазу в Криму?
На нафтобазі у Гвардійському зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.
Після атаки безпілотників у ніч проти 17 жовтня вогонь на об'єкті поступово вщухав, однак 21 жовтня полум'я знову спалахнуло з новою силою.
На супутникових знімках можна побачити, що на нафтобазі згоріло щонайменше п'ять резервуарів з пальним. Для порівняння журналісти використали фото, зроблене 15 жовтня.
До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що у Гвардійському палала не лише нафтобаза. Також там було влучання по структурі держрезерву Росії, яка займалася, зокрема, і вибуховими речовинами.
Що ще відомо про атаки дронів на півострів?
В ніч на 17 жовтня під атакою також опинився склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої. Ще однією ціллю стала радіолокаційна станція "Небо-У" в Євпаторії.
За кілька днів до цього Сили оборони били по нафтобазі "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Там було пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки.
Цей нафтовий термінал є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тисячі кубічних метрів.