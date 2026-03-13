Российские войска атаковали Николаев дронами: повреждены дома и учебное заведение
- Российские войска атаковали Николаев беспилотниками "Шахед", повредив инфраструктуру.
- Пострадали два частных дома и крыша учебного заведения, жертв нет.
Днем 12 марта российские войска атаковали Николаев несколькими беспилотниками типа "Шахед". В результате ударов была повреждена гражданская и транспортная инфраструктура.
О последствиях атаки информирует Николаевская областная государственная администрация.
Какие объекты пострадали от атаки врага?
В течение дня 12 марта российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками типа "Шахед 131/136". Враг попал в объект транспортной инфраструктуры.
Кроме того, повреждениям подверглась гражданская инфраструктура, в частности два частных дома и крыша учебного заведения города.
По предварительным данным пострадавших нет.
К слову, в ночь на 13 марта на Украину летело 127 вражеских ударных дронов, а также одна баллистическая ракета "Искандер-М". Силы ПВО обезвредили большинство – 117 БПЛА, однако на 8 локациях были зафиксированы попадания.
Где недавно гремели взрывы?
Под вечер 12 марта враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, запустив ударные беспилотники. В результате удара поврежден продуктовый склад – на месте вспыхнул пожар.
11 марта вражеские дроны атаковали райотдел полиции в Шостке, Сумской области. Пострадали десятки полицейских.
В тот же день беспилотники российской армии попали в мясокомбинат в Шевченковском районе Харькова. Помещение предприятия разрушено до основания. Двое работников погибли, еще семеро получили ранения.