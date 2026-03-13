Російські війська атакували Миколаїв дронами: пошкоджено будинки та навчальний заклад
- Російські війська атакували Миколаїв безпілотниками "Шахед", пошкодивши інфраструктуру.
- Постраждали два приватні будинки та дах навчального закладу, жертв немає.
Вдень 12 березня російські війська атакували Миколаїв кількома безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок ударів зазнала пошкоджень цивільна та транспортна інфраструктура.
Про наслідки атаки інформує Миколаївська обласна державна адміністрація.
Які об'єкти постраждали від атаки ворога?
Впродовж дня 12 березня російські війська завдали декількох ударів безпілотниками типу "Шахед 131/136". Ворог поцілив у об'єкт транспортної інфраструктури.
Крім того, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема два приватні будинки та дах навчального закладу міста.
За попередніми даними постраждалих немає.
До слова, в ніч на 13 березня на Україну летіло 127 ворожих ударних дронів, а також одна балістична ракета "Іскандер-М". Сили ППО знешкодили більшість – 117 БпЛА, однак на 8 локаціях були зафіксовані влучання.
Де нещодавно гриміли вибухи?
Під вечір 12 березня ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, запустивши ударні безпілотники. Внаслідок удару пошкоджено продуктовий склад – на місці спалахнула пожежа.
11 березня ворожі дрони атакували райвідділ поліції у Шостці, що на Сумщині. Постраждало десятки поліцейських.
Того ж дня безпілотники російської армії поцілили у м'ясокомбінат у Шевченківському районі Харкова. Приміщення підприємства зруйновано вщент. Двоє працівників загинуло, ще семеро отримали поранення.