Російські війська атакували Миколаїв дронами: пошкоджено будинки та навчальний заклад

Вдень 12 березня російські війська атакували Миколаїв кількома безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок ударів зазнала пошкоджень цивільна та транспортна інфраструктура.

Про наслідки атаки інформує Миколаївська обласна державна адміністрація.

Дивіться також Ворог гатив балістикою та ударними БпЛА: скільки цілей збила українська ППО

Які об'єкти постраждали від атаки ворога?

Впродовж дня 12 березня російські війська завдали декількох ударів безпілотниками типу "Шахед 131/136". Ворог поцілив у об'єкт транспортної інфраструктури.

Крім того, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема два приватні будинки та дах навчального закладу міста.

За попередніми даними постраждалих немає.

До слова, в ніч на 13 березня на Україну летіло 127 ворожих ударних дронів, а також одна балістична ракета "Іскандер-М". Сили ППО знешкодили більшість – 117 БпЛА, однак на 8 локаціях були зафіксовані влучання.

Де нещодавно гриміли вибухи?