Дроны в очередной раз атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России
- Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России подвергся очередной атаке дронов, что повлекло сильный пожар.
- Этот НПЗ является важным для оборонной промышленности России, поставляет дизельное топливо и авиакеросин для военной техники оккупантов.
Неизвестные дроны снова наведались в Россию. В ночь на 21 августа беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
Что известно об атаке на Новошахтинский НПЗ 21 августа?
После полуночи российские СМИ написали об ударе по НПЗ в Новошахтинске. В сети сообщают, что прогремели по меньшей мере 5 взрывов. Вспыхнул пожар.
Телеграмм-каналы пишут, что нефтеперерабатывающий завод вроде бы "обороняли" 2 системы ПВО "Панцирь" и 1 "Тор". Впрочем, не помогло.
В сети уже распространили видео с места событий. На обнародованных кадрах сильный пожар и столб густого дыма. У оккупантов снова "подгорает".
Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ: смотрите видео
Тем временем местные жители не сдерживают своих эмоций от увиденного.
Что говорят россияне о "хлопках" на НПЗ: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)
Что известно о Новошахтинском НПЗ?
Нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности России. Обеспечивает поступление дизельного топлива и авиакеросина для оккупационной армии. Эти виды топлива являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин, а также авиации.
Близость НПЗ к границе с Украиной делает его важным для российской логистики войны.
Топливные добавки, смазочные материалы и другие продукты, которые производит это предприятие, могут использоваться как в гражданском секторе, так и в военной промышленности.
В 2024 году НПЗ, по разным оценкам, переработал от 3 миллионов тонн нефти. В общем может перерабатывать 7,5 миллионов тонн, но работать на полную ему мешали атаки.
Последствия атаки дронов 21 августа / Фото из сети
Важно! Украина пока не подтверждала атаку на Новошатинский НПЗ в ночь на 21 августа.
Новошахтинский НПЗ на карте:
Что известно о предыдущих атаках на Новошахтинский НПЗ: коротко главное
- Интересно, что нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области уже неоднократно оказывался под атакой дронов.
- Впервые взрывы прогремели на территории этого НПЗ еще 22 июня 2022 года. В установку по переработке нефти "врезался" БПЛА, вспыхнул пожар.
- Дроны нередко "наведывались" Новошахтинский НПЗ и в 2024 году. В частности, 13 марта работа важного российского предприятия была остановлена. Успешная атака тогда сорвала планы врага.
- 6 и 12 апреля завод снова оказался под атакой дронов. Работу в очередной раз остановили.
- В очередной раз российский НПЗ подвергся удару 19 декабря. Тогда была повреждена установка для получения сжиженных углеводородных газов. Эта атака нанесла значительный ущерб производственным мощностям вражеского предприятия.
- 30 января 2025 года НПЗ снова приостановил работу после атак. Было повреждено оборудование.
- Прилетело по заводу и 3 марта. Тогда также был сильный пожар.