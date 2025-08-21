Невідомі дрони знову навідалися до Росії. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Удар по Новошахтинському НПЗ: чим він цінний для російської армії

Що відомо про атаку на Новошахтинський НПЗ 21 серпня?

Після опівночі російські ЗМІ написали про удар по НПЗ у Новошахтинську. У мережі повідомляють, що прогриміли щонайменше 5 вибухів. Спалахнула пожежа.

Телеграм-канали пишуть, що нафтопереробний завод начебто "обороняли" 2 системи ППО "Панцир" і 1 "Тор". Втім, не допомогло.

У мережі вже поширили відео з місця подій. На оприлюднених кадрах сильна пожежа й стовп густого диму. В окупантів знову "підгорає".

Дрони атакували Новошахтинський НПЗ: дивіться відео

Тим часом місцеві жителі не стримують своїх емоцій від побаченого.

Що кажуть росіяни про "хлопки" на НПЗ: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)

Що відомо про Новошахтинський НПЗ?

Нафтопереробний завод у Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Росії. Забезпечує постання дизельного палива й авіагасу для окупаційної армії. Ці види палива є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин, а також авіації.

Близькість НПЗ до кордону з Україною робить його важливим для російської логістики війни.

Паливні добавки, мастильні матеріали й інші продукти, які виробляє це підприємство, можуть використовуватися як у цивільному секторі, так і у військовій промисловості.

У 2024 році НПЗ, за різними оцінками, переробив від 3 мільйонів тонн нафти. Загалом може переробляти 7,5 мільйонів тонн, але працювати на повну йому заважали атаки.



Джерело: керівник ЦПД Андрій Коваленко

Наслідки атаки дронів 21 серпня / Фото з мережі

Важливо! Україна поки не підтверджувала атаку на Новошатинський НПЗ у ніч на 21 серпня.

Новошахтинський НПЗ на карті:

Зверніть увагу! Де розташований Новошахтинський НПЗ, за скільки кілометрів від України – читайте за посиланням у нашому матеріалі.

Що відомо про попередні атаки на Новошахтинський НПЗ: коротко головне