Дрони вкотре атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії
- Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії зазнав чергової атаки дронів, що спричинило сильну пожежу.
- Цей НПЗ є важливим для оборонної промисловості Росії, постачає дизельне паливо та авіагас для військової техніки окупантів.
Невідомі дрони знову навідалися до Росії. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.
Що відомо про атаку на Новошахтинський НПЗ 21 серпня?
Після опівночі російські ЗМІ написали про удар по НПЗ у Новошахтинську. У мережі повідомляють, що прогриміли щонайменше 5 вибухів. Спалахнула пожежа.
Телеграм-канали пишуть, що нафтопереробний завод начебто "обороняли" 2 системи ППО "Панцир" і 1 "Тор". Втім, не допомогло.
У мережі вже поширили відео з місця подій. На оприлюднених кадрах сильна пожежа й стовп густого диму. В окупантів знову "підгорає".
Дрони атакували Новошахтинський НПЗ: дивіться відео
Тим часом місцеві жителі не стримують своїх емоцій від побаченого.
Що кажуть росіяни про "хлопки" на НПЗ: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)
Що відомо про Новошахтинський НПЗ?
Нафтопереробний завод у Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Росії. Забезпечує постання дизельного палива й авіагасу для окупаційної армії. Ці види палива є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин, а також авіації.
Близькість НПЗ до кордону з Україною робить його важливим для російської логістики війни.
Паливні добавки, мастильні матеріали й інші продукти, які виробляє це підприємство, можуть використовуватися як у цивільному секторі, так і у військовій промисловості.
У 2024 році НПЗ, за різними оцінками, переробив від 3 мільйонів тонн нафти. Загалом може переробляти 7,5 мільйонів тонн, але працювати на повну йому заважали атаки.
Наслідки атаки дронів 21 серпня / Фото з мережі
Важливо! Україна поки не підтверджувала атаку на Новошатинський НПЗ у ніч на 21 серпня.
Новошахтинський НПЗ на карті:
Що відомо про попередні атаки на Новошахтинський НПЗ: коротко головне
- Цікаво, що нафтопереробний завод у Ростовській області уже неодноразово опинявся під атакою дронів.
- Вперше вибухи прогриміли на території цього НПЗ ще 22 червня 2022 року. В установку з переробки нафти "врізався" БпЛА, спалахнула пожежа.
- Дрони нерідко "навідували" Новошахтинський НПЗ й у 2024 році. Зокрема, 13 березня робота важливого російська підприємства була зупинена. Успішна атака тоді зірвала плани ворога.
- 6 і 12 квітня завод знову опинився під атакою дронів. Роботу вкотре зупинили.
- Вкотре російський НПЗ зазнав удару 19 грудня. Тоді була пошкоджена установка для отримання зріджених вуглеводневих газів. Ця атака завдала значних збитків виробничим потужностям ворожого підприємства.
- 30 січня 2025 року НПЗ знову призупинив роботу після атак. Було пошкоджено обладнання.
- Прилетіло по заводу і 3 березня. Тоді також була сильна пожежа.