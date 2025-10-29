Вспыхнул пожар, есть пострадавший: каковы последствия российского террора Одесской области

В ночь на 29 октября российские военные обстреляли Одесскую область. К сожалению, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, есть пострадавший.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Какие последствия удара по Одесской области?

В результате вражеской атаки на Одесскую область зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавший, которому оказана необходимая медицинская помощь.

Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Известно, что оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей,

– отметили в ДТЭК.

По состоянию на утро 29 октября еще 26,9 тысячи домов остаются без света. Энергетики подчеркнули, что атака врага вызвала значительные повреждения. Ремонт потребует времени.

Где еще атаковал враг?