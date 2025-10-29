Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Какие последствия удара по Одесской области?
В результате вражеской атаки на Одесскую область зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавший, которому оказана необходимая медицинская помощь.
Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Известно, что оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.
Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей,
– отметили в ДТЭК.
По состоянию на утро 29 октября еще 26,9 тысяч домов остаются без света. Энергетики подчеркнули, что атака врага вызвала значительные повреждения. Ремонт потребует времени.
Где еще атаковал враг?
Напомним, что ночью взрывы прогремели в Одесской и Харьковской областях. Звуки взрывов слышали в Подольске на севере Одесской области. В Харьковской области несколько взрывов прозвучало в Изюме.
Утром российские военные ударили дроном типа "Шахед" по Чернигову, поразив объект критической инфраструктуры. Пострадавших в результате этого нет.
Также оккупанты атаковали дроном Сумскую общину, попав в базу отдыха в Заречном районе города. В результате атаки повреждены 6 домов для отдыха, пожар потушили, пострадавших нет.