Спалахнула пожежа, є постраждалий: які наслідки російського терору Одещини

У ніч проти 29 жовтня російські військові обстріляли Одеську область. На жаль, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, є постраждалий.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Які наслідки удару по Одещині?

Унаслідок ворожої атаки на Одеську область зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу.

Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Відомо, що окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин,

– наголосили в ДТЕК.

Станом на ранок 29 жовтня ще 26,9 тисячі домівок залишаються без світла. Енергетики підкреслили, що атака ворога спричинила значні пошкодження. Ремонт потребуватиме часу.

Де ще атакував ворог?