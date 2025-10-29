27 тысяч домов остались без света: Россия снова ударила по объекту ДТЭК в Одесской области
- В результате обстрела энергетического объекта ДТЭК в Одесской области без света остались почти 27 тысяч домов, из которых 7 тысяч уже переподключены к резервным линиям.
- Взрывы фиксировались также в Подольске Одесской области, Изюме Харьковской области и в Васильковской и Николаевской громадах Днепропетровской области, что привело к повреждению инфраструктуры.
Одесская область снова страдает от обстрелов россиян: вражеский обстрел повредил объект критической инфраструктуры. В результате атаки почти 27 тысяч домов остались без света.
В ночь на 29 октября россияне обстреляли энергетические объекты в Одесской области. Об этом сообщил ДТЭК, пишет 24 Канал.
Смотрите также Вспыхнул пожар, есть пострадавший: какие последствия российского террора Одесской области
Что известно о последствиях удара?
Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Одесской области. Пострадал энергетический объект ДТЭК в Одесской области и транспортная инфраструктура. Известно об одном пострадавшем, которому оказана медицинская помощь.
После удара по энергетическому объекту вспыхнул пожар – десятки тысяч домов остались без электроснабжения. Повреждения оказались серьезными, а ремонт потребует времени и значительных усилий специалистов.
Энергетики уже начали оперативно работать над восстановлением – переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это было технически возможно. Благодаря этому свет вернули 7 тысячам домов, однако еще 26,9 тысячи семей остаются без света.
Где еще зафиксировали взрывы 29 октября?
Ночью в Одесской области слышали взрывы в Подольске, что на севере области.
Еще ряд взрывов прогремел в Харьковской области, в городе Изюм. Об этом сообщила Изюмская МВА, добавив, что район находился под угрозой вражеских ударных дронов.
В Днепропетровской области российские военные атаковали Васильковскую и Николаевскую общины. Повреждена инфраструктура.