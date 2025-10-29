27 тысяч домов остались без света: Россия снова ударила по объекту ДТЭК в Одесской области

Одесская область снова страдает от обстрелов россиян: вражеский обстрел повредил объект критической инфраструктуры. В результате атаки почти 27 тысяч домов остались без света.

В ночь на 29 октября россияне обстреляли энергетические объекты в Одесской области. Об этом сообщил ДТЭК, пишет 24 Канал.

Что известно о последствиях удара?

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Одесской области. Пострадал энергетический объект ДТЭК в Одесской области и транспортная инфраструктура. Известно об одном пострадавшем, которому оказана медицинская помощь.

После удара по энергетическому объекту вспыхнул пожар – десятки тысяч домов остались без электроснабжения. Повреждения оказались серьезными, а ремонт потребует времени и значительных усилий специалистов.

Энергетики уже начали оперативно работать над восстановлением – переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это было технически возможно. Благодаря этому свет вернули 7 тысячам домов, однако еще 26,9 тысячи семей остаются без света.

Где еще зафиксировали взрывы 29 октября?