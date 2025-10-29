27 тисяч домівок залишились без світла: Росія знову вдарила по об'єкту ДТЕК на Одещині
- Внаслідок обстрілу енергетичного об'єкта ДТЕК на Одещині без світла залишились майже 27 тисяч домівок, з яких 7 тисяч вже перепідключено до резервних ліній.
- Вибухи фіксувалися також у Подільську на Одещині, Ізюмі на Харківщині та у Васильківській і Миколаївській громадах на Дніпропетровщині, що призвело до пошкодження інфраструктури.
Одещина знову потерпає від обстрілів росіян: ворожий обстріл пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки майже 27 тисяч домівок залишились без світла.
В ніч на 29 жовтня росіяни обстріляли енергетичні об'єкти на Одещині. Про це повідомив ДТЕК, пише 24 Канал.
Що відомо про наслідки удару?
Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Одещині. Постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області та транспортна інфраструктура. Наразі відомо про одного постраждалого, якому надано медичну допомогу.
Після удару по енергетичному об'єкту спалахнула пожежа – десятки тисяч домівок залишились без електропостачання. Пошкодження виявились серйозними, а ремонт потребуватиме часу та значних зусиль фахівців.
Енергетики вже почали оперативно працювати над відновленням – перепід'єднали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це було технічно можливо. Завдяки цьому світло повернули 7 тисячам домівок, однак ще 26,9 тисячі родин залишаються без світла.
Де ще зафіксували вибухи 29 жовтня?
Вночі на Одещині чули вибухи у Подільську, що на півночі області.
Ще низка вибухів прогриміла у Харківській області, у місті Ізюм. Про це повідомила Ізюмська МВА, додавши, що район перебував під загрозою ворожих ударних дронів.
На Дніпропетровщині російські військові атакували Васильківську та Миколаївську громади. Пошкоджена інфраструктура.