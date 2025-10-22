Ночная атака по Измаилу: враг повредил энергетическую и портовую инфраструктуру
- В ночь на 22 октября Россия атаковала Измаил дронами, повредив энергетическую и портовую инфраструктуру.
- Возникли проблемы с электроснабжением, но критическая инфраструктура работает, пострадавших нет, а пожары быстро ликвидировали.
В ночь на 22 октября Россия ударила по Измаилу беспилотниками. Повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.
Возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую РГА, ГСЧС і Одесскую областную прокуратуру.
Смотрите также Россияне обстреляли критическую инфраструктуру Смелы в Черкасской области: вспыхнули пожары
Что известно об атаке России на Измаил?
Россия атаковала Измаил дронами и повредила энергетическую и портовую инфраструктуру. В городе возникли проблемы с электроснабжением, его восстанавливают. Без света остаются более 20 тысяч абонентов.
Оперативный штаб и все службы Измаильского района работают над ликвидацией последствий атаки.
Критическая инфраструктура в городе вся работает, пострадавших также нет. Кое-где возникли пожары, но их быстро ликвидировали. На месте ударов работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ для фиксирования военных преступлений.
В Измаиле открыли 23 "Пункты несокрушимости".
ГСЧС ликвидируют возгорание в Измаиле: смотрите видео
ГСЧС ликвидируют последствия ударов
Последние новости об отключении света в Украине
Российские военные обстреляли критическую инфраструктуру Черкасской области, оставив без света более 150 абонентов.
Часть Одессы 21 октября осталась без света из-за локальной аварии в сети.
В Чернигове же произошел блэкаут, были проблемы с водоснабжением.