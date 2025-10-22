Нічна атака по Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру

В ніч на 22 жовтня Росія вдарила по Ізмаїлу безпілотниками. Пошкоджена енергетична та портова інфраструктура.

Виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську РДА та ДСНС.

Дивіться також Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру Сміли на Черкащині: спалахнули пожежі

Що відомо про атаку Росії на Ізмаїл?

Росія атакувала Ізмаїл дронами та пошкодила енергетичну і портову інфраструктуру. У місті виникли проблеми з електропостачанням, його відновлюють.

Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Критична інфраструктура у місті уся працює, постраждалих також немає. Подекуди виникли пожежі, але їх швидко ліквідували.

В Ізмаїлі відкрили 23 "Пункти незламності".

ДСНС ліквідують займання в Ізмаїлі: дивіться відео

ДСНС ліквідують наслідки ударів

