Нічна атака по Ізмаїлу: ворог пошкодив енергетичну та портову інфраструктуру
- У ніч на 22 жовтня Росія атакувала Ізмаїл дронами, пошкодивши енергетичну та портову інфраструктуру.
- Виникли проблеми з електропостачанням, але критична інфраструктура працює, постраждалих немає, а пожежі швидко ліквідували.
В ніч на 22 жовтня Росія вдарила по Ізмаїлу безпілотниками. Пошкоджена енергетична та портова інфраструктура.
Виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську РДА та ДСНС.
Що відомо про атаку Росії на Ізмаїл?
Росія атакувала Ізмаїл дронами та пошкодила енергетичну і портову інфраструктуру. У місті виникли проблеми з електропостачанням, його відновлюють.
Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Критична інфраструктура у місті уся працює, постраждалих також немає. Подекуди виникли пожежі, але їх швидко ліквідували.
В Ізмаїлі відкрили 23 "Пункти незламності".
ДСНС ліквідують займання в Ізмаїлі: дивіться відео
ДСНС ліквідують наслідки ударів
Останні новини про відключення світла в Україні
Російські військові обстріляли критичну інфраструктуру Черкаської області, залишивши без світла понад 150 абонентів.
Частина Одеси 21 жовтня залишилася без світла через локальну аварію в мережі.
У Чернігові ж стався блекаут, були проблеми з водопостачанням.