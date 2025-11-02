Подстанции не выдержали: в России и на оккупированной Луганщине дроны ударили по энергообъектам

В ночь на 2 ноября Россию и временно оккупированную Луганскую область атаковали дроны. Под ударом оказалась энергетика. Жители сразу нескольких городов жаловались на громкие звуки из-за взрывов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+. Дроны фиксировали над городами еще с вечера.

Где произошли атаки по российским энергообъектам?

С 23:16 1 ноября под атакой дронов был Алчевск, расположенный на ВОТ Луганщины. Беспилотники массированно атаковали город, попав в местную подстанцию. Сразу же после взрывов местные жители сообщили, что есть попадание в энергообъект. В результате Алчевск остался без света.

Также БпЛА долетели до населенного пункта Грязи, что в Липецкой области. Там была поражена подстанция "Липецкая", которая принимает электроэнергию очень высокого напряжения и передает ее потребителям. После атаки дронов в населенном пункте были проблемы со светом.

В регионе БпЛА также могли ударить по тяговой подстанции ПС "Усмань".

Ночью беспилотники атаковали в Орле местную теплоэлектроцентраль. В сети показали видео, на котором слышны звуки пролета неизвестных дронов.

У Курской области взрывы раздавались также из-за атаки беспилотников по энергообъектам Железногорска. Местная подстанция прекратила работу после громких взрывов, а в городе частично пропало электричество.



Пожар на подстанции в Железногорске / Фото Exilenova+

