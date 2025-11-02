Подстанции не выдержали: в России и на оккупированной Луганщине дроны ударили по энергообъектам
- В ночь на 2 ноября дроны атаковали энергообъекты в Алчевске на оккупированной Луганщине, оставив город без света.
- Дроны также нанесли удары по подстанциям в Липецкой и Курской областях России.
В ночь на 2 ноября Россию и временно оккупированную Луганскую область атаковали дроны. Под ударом оказалась энергетика. Жители сразу нескольких городов жаловались на громкие звуки из-за взрывов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+. Дроны фиксировали над городами еще с вечера.
Где произошли атаки по российским энергообъектам?
С 23:16 1 ноября под атакой дронов был Алчевск, расположенный на ВОТ Луганщины. Беспилотники массированно атаковали город, попав в местную подстанцию. Сразу же после взрывов местные жители сообщили, что есть попадание в энергообъект. В результате Алчевск остался без света.
Дроны атаковали оккупированный Алчевск: смотрите видео
Также БпЛА долетели до населенного пункта Грязи, что в Липецкой области. Там была поражена подстанция "Липецкая", которая принимает электроэнергию очень высокого напряжения и передает ее потребителям. После атаки дронов в населенном пункте были проблемы со светом.
В регионе БпЛА также могли ударить по тяговой подстанции ПС "Усмань".
Липецкая область под атакой неизвестных БпЛА: видео
Ночью беспилотники атаковали в Орле местную теплоэлектроцентраль. В сети показали видео, на котором слышны звуки пролета неизвестных дронов.
Дроны пролетали над Орловской областью: кадры из соцсетей
Россияне жалуются из-за атаки дронов на Орел: видео
У Курской области взрывы раздавались также из-за атаки беспилотников по энергообъектам Железногорска. Местная подстанция прекратила работу после громких взрывов, а в городе частично пропало электричество.
Пожар на подстанции в Железногорске / Фото Exilenova+
Что известно о последних атаках дронов на Россию?
Российское минобороны сообщило, что в течение прошлой ночи их средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 164 "украинских беспилотника". Дроны видели сразу над 11 областями и над морем.
Беспилотники атаковали город Туапсе, поразив морской нефтяной терминал "Роснефти". Там вспыхнул глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе", принадлежащий местному нефтеперерабатывающему заводу.
31 октября ГУР взорвало нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Московской области. В результате этой атаки объект полностью выведен из строя.