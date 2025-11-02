Підстанції не витримали: у Росії та на окупованій Луганщині дрони вгатили по енергооб'єктах

У ніч проти 2 листопада Росію та тимчасово окуповану Луганщину атакували дрони. Під ударом опинилася енергетика. Жителі одразу кількох міст скаржилися на гучні звуки через вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+. Дрони фіксували над містами ще з вечора.

До теми "Спічкі, фонарікі, свєчки": очільник СБС "Мадяр" анонсував блекаут у Росії

Де відбулися атаки по російських енергооб'єктах?

Із 23:16 1 листопада під атакою дронів був Алчевськ, що розташований на ТОТ Луганщини. Безпілотники масовано атакували місто, влучивши у місцеву підстанцію. Одразу ж після вибухів місцеві жителі повідомили, що є влучання в енергооб'єкт. Унаслідок цього Алчевськ залишився без світла.

Дрони атакували окупований Алчевськ: дивіться відео

Також БпЛА долетіли до населеного пункту Грязі, що в Липецькій області. Там було уражено підстанцію "Липецька", яка приймає електроенергію дуже високої напруги та передає її споживачам. Після атаки дронів в населеному пункті були проблеми зі світлом.

У регіоні БпЛА також могли вдарити по тяговій підстанції ПС "Усмань".

Липецька область під атакою невідомих БпЛА: відео

Уночі безпілотники атакували в Орлі місцеву теплоелектроцентраль. У мережі показали відео, на якому чути звуки прольоту невідомих дронів.

Дрони пролітали над Орловською областю: кадри із соцмереж

Росіяни бідкаються через атаку дронів на Орел: відео

У Курській області вибухи лунали також через атаку безпілотників по енергооб'єктах Желєзногорська. Місцева підстанція припинила роботу після гучних вибухів, а в місті частково пропала електрика.



Пожежа на підстанції в Желєзногорську / Фото Exilenova+

Що відомо про останні атаки дронів на Росію?