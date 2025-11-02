Підстанції не витримали: у Росії та на окупованій Луганщині дрони вгатили по енергооб'єктах
- У ніч проти 2 листопада дрони атакували енергооб'єкти в Алчевську на окупованій Луганщині, залишивши місто без світла.
- Дрони також завдали ударів по підстанціях у Липецькій і Курській областях Росії.
У ніч проти 2 листопада Росію та тимчасово окуповану Луганщину атакували дрони. Під ударом опинилася енергетика. Жителі одразу кількох міст скаржилися на гучні звуки через вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+. Дрони фіксували над містами ще з вечора.
Де відбулися атаки по російських енергооб'єктах?
Із 23:16 1 листопада під атакою дронів був Алчевськ, що розташований на ТОТ Луганщини. Безпілотники масовано атакували місто, влучивши у місцеву підстанцію. Одразу ж після вибухів місцеві жителі повідомили, що є влучання в енергооб'єкт. Унаслідок цього Алчевськ залишився без світла.
Дрони атакували окупований Алчевськ: дивіться відео
Також БпЛА долетіли до населеного пункту Грязі, що в Липецькій області. Там було уражено підстанцію "Липецька", яка приймає електроенергію дуже високої напруги та передає її споживачам. Після атаки дронів в населеному пункті були проблеми зі світлом.
У регіоні БпЛА також могли вдарити по тяговій підстанції ПС "Усмань".
Липецька область під атакою невідомих БпЛА: відео
Уночі безпілотники атакували в Орлі місцеву теплоелектроцентраль. У мережі показали відео, на якому чути звуки прольоту невідомих дронів.
Дрони пролітали над Орловською областю: кадри із соцмереж
Росіяни бідкаються через атаку дронів на Орел: відео
У Курській області вибухи лунали також через атаку безпілотників по енергооб'єктах Желєзногорська. Місцева підстанція припинила роботу після гучних вибухів, а в місті частково пропала електрика.
Пожежа на підстанції в Желєзногорську / Фото Exilenova+
Що відомо про останні атаки дронів на Росію?
Російське міноборони повідомило, що протягом минулої ночі їхні засоби ППО нібито знищили та перехопили 164 "українські безпілотники". Дрони бачили одразу над 11 областями та над морем.
Безпілотники атакували місто Туапсе, уразивши морський нафтовий термінал "Роснєфті". Там спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", що належить місцевому нафтопереробному заводу.
31 жовтня ГУР підірвало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області. Внаслідок цієї атаки об'єкт повністю виведений з ладу.