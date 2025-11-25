В Киеве существенно сократили количество маршруток: в результате атаки повреждено 70 единиц транспорта

В Киеве существенно сократился выпуск маршруток. Во время утреннего вражеского обстрела 25 ноября было повреждено около 70 единиц транспорта.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

Почему в Киеве сократили количество маршруток?

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о временном уменьшении выпуска маршруток.

В столице сейчас существенно сократился выпуск маршрутных такси, поскольку во время утреннего обстрела 25 ноября было повреждено около 70 единиц подвижного состава,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения могут касаться следующих маршрутов: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

"Перевозчики уже работают над восстановлением работы и взяли на себя обязательства в кратчайшие сроки увеличить количество транспорта на линиях", – сообщили в КГГА.

Несмотря на последствия обстрелов, подавляющее большинство автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов работают в штатном режиме. В горсовете отмечают, что ситуация контролируемая, а службы оперативно реагируют на все вызовы.

Обратите внимание! При планировании поездок следует учитывать текущую ситуацию и следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах.

