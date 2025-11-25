У Києві суттєво скоротили кількість маршруток: внаслідок атаки пошкоджено 70 одиниць транспорту

В Києві суттєво скоротився випуск маршруток. Під час ранкового ворожого обстрілу 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць транспорту.

Про це пише 24 Канал з посиланням Київську міську раду.

Чому у Києві скоротили кількість маршруток?

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомили про тимчасове зменшення випуску маршруток.

У столиці наразі суттєво скоротився випуск маршрутних таксі, оскільки під час ранкового обстрілу 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць рухомого складу,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни можуть стосуватися наступних маршрутів: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

"Перевізники вже працюють над відновленням роботи та взяли на себе зобов'язання в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на лініях", – повідомили в КМДА.

Попри наслідки обстрілів, переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів працюють у штатному режимі. В міськраді зазначають, що ситуація контрольована, а служби оперативно реагують на всі виклики.

Зверніть увагу! Під час планування поїздок слід враховувати поточну ситуацію і стежити за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах.

