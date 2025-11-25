У Києві суттєво скоротили кількість маршруток: внаслідок атаки пошкоджено 70 одиниць транспорту
- Внаслідок обстрілу в Києві тимчасово зменшено випуск маршрутних таксі.
- Під час атаки було пошкоджено близько 70 маршруток.
В Києві суттєво скоротився випуск маршруток. Під час ранкового ворожого обстрілу 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць транспорту.
Про це пише 24 Канал з посиланням Київську міську раду.
Чому у Києві скоротили кількість маршруток?
Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомили про тимчасове зменшення випуску маршруток.
У столиці наразі суттєво скоротився випуск маршрутних таксі, оскільки під час ранкового обстрілу 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць рухомого складу,
– ідеться в повідомленні.
Зазначається, що зміни можуть стосуватися наступних маршрутів: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.
"Перевізники вже працюють над відновленням роботи та взяли на себе зобов'язання в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на лініях", – повідомили в КМДА.
Попри наслідки обстрілів, переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів працюють у штатному режимі. В міськраді зазначають, що ситуація контрольована, а служби оперативно реагують на всі виклики.
Зверніть увагу! Під час планування поїздок слід враховувати поточну ситуацію і стежити за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах.
Росія била по Україні: основне
Вночі 25 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Ворог для атаки використав ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування, зокрема – 22 ракети та 464 БпЛА різних типів.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.