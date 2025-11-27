Пожары и разрушения сразу в нескольких местах: каковы последствия атаки дронов в Одесской области

Ночью 27 ноября Одесскую область атаковали российские дроны. Несколько объектов гражданской инфраструктуры из-за этого были повреждены.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Одесской ОВА.

Что известно о ночной атаке по Одесской области?

Ударные беспилотники налетели на Одесскую область. Еще с вечера 26 ноября враг терроризирует регион и пытается ударить по важным объектам. В области активно работала ПВО, которая уничтожила много дронов.

Однако зафиксированы разрушения сразу на нескольких объектах. Под атаку попали два жилых дома, там повреждены фасады и остекление. Также частично повреждены конно-спортивный клуб и здание АЗС.

В ОВА сообщили, что не обошлось без пожаров, которые начались в отдельных местах. Жертв или пострадавших, к счастью, нет.

Где еще были российские атаки в ночь на 27 ноября?