Пожары и разрушения сразу в нескольких местах: каковы последствия атаки дронов в Одесской области
- Ночью 27 ноября Одесскую область атаковали российские дроны, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры.
- В регионе зафиксированы пожары, но жертв или пострадавших нет.
Ночью 27 ноября Одесскую область атаковали российские дроны. Несколько объектов гражданской инфраструктуры из-за этого были повреждены.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Одесской ОВА.
Что известно о ночной атаке по Одесской области?
Ударные беспилотники налетели на Одесскую область. Еще с вечера 26 ноября враг терроризирует регион и пытается ударить по важным объектам. В области активно работала ПВО, которая уничтожила много дронов.
Однако зафиксированы разрушения сразу на нескольких объектах. Под атаку попали два жилых дома, там повреждены фасады и остекление. Также частично повреждены конно-спортивный клуб и здание АЗС.
В ОВА сообщили, что не обошлось без пожаров, которые начались в отдельных местах. Жертв или пострадавших, к счастью, нет.
Где еще были российские атаки в ночь на 27 ноября?
За прошедшие сутки под вражеским обстрелом были Николаевская и Дубовиковская громады Днепропетровщины. В результате атаки дронами ранения получила 67-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пожар произошел в магазине, пристройке к дому, летней кухне, гараже, частном доме, а также горели авто и беседка.
Мониторинговые каналы фиксировали по меньшей мере 18 БпЛА в небе над Одесской областью. Громко ночью было в районе Черноморска.
Массированной атаке также подверглось Запорожье. Вражеский обстрел вызвал повреждения 31 многоэтажки, 20 частных домов, предприятия, магазина, общежития и АЗС. Ранения получили 19 человек.