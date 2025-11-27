Пожежі та руйнування одразу в кількох місцях: які наслідки атаки дронів на Одещину

Вночі 27 листопада Одеську область атакували російські дрони. Декілька об'єктів цивільної інфраструктури через це були пошкоджені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Одеської ОВА.

Що відомо про нічну атаку по Одещині?

Ударні безпілотники налетіли на Одещину. Ще з вечора 26 листопада ворог тероризує регіон й намагається вдарити по важливих об'єктах. В області активно працювала ППО, яка знищила багато дронів.

Однак зафіксовані руйнування одразу на кількох об'єктах. Під атаку потрапили два житлові будинки, там пошкоджено фасади та скління. Також частково ушкоджено кінно-спортивний клуб і будівлю АЗС.

В ОВА повідомили, що не минулося без пожеж, які почалися в окремих місцях. Жертв чи постраждалих, на щастя, немає.

Де ще були російські атаки в ніч проти 27 листопада?