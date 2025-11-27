Пожежі та руйнування одразу в кількох місцях: які наслідки атаки дронів на Одещину
- Вночі 27 листопада Одеську область атакували російські дрони, пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури.
- В регіоні зафіксовані пожежі, але жертв чи постраждалих немає.
Вночі 27 листопада Одеську область атакували російські дрони. Декілька об'єктів цивільної інфраструктури через це були пошкоджені.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Одеської ОВА.
Дивіться також Тривога на Буковині, над Україною літають ворожі дрони: для яких областей існує небезпека
Що відомо про нічну атаку по Одещині?
Ударні безпілотники налетіли на Одещину. Ще з вечора 26 листопада ворог тероризує регіон й намагається вдарити по важливих об'єктах. В області активно працювала ППО, яка знищила багато дронів.
Однак зафіксовані руйнування одразу на кількох об'єктах. Під атаку потрапили два житлові будинки, там пошкоджено фасади та скління. Також частково ушкоджено кінно-спортивний клуб і будівлю АЗС.
В ОВА повідомили, що не минулося без пожеж, які почалися в окремих місцях. Жертв чи постраждалих, на щастя, немає.
Де ще були російські атаки в ніч проти 27 листопада?
Минулої доби під ворожим обстрілом були Миколаївська та Дубовиківська громади Дніпропетровщини. Внаслідок атаки дронами поранень зазнала 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Пожежа сталася в магазині, прибудові до будинку, літній кухні, гаражі, приватному будинку, а також горіли авто та альтанка.
Моніторингові канали фіксували щонайменше 18 БпЛА в небі над Одещиною. Гучно вночі було в районі Чорноморська.
Масованої атаки також зазнало Запоріжжя. Ворожий обстріл спричинив пошкодження 31 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, підприємства, магазина, гуртожитку та АЗС. Поранень зазнали 19 людей.