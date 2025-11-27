Укр Рус
Пожежі та руйнування одразу в кількох місцях: які наслідки атаки дронів на Одещину
27 листопада, 08:46
Дар'я Смородська
Основні тези
  • Вночі 27 листопада Одеську область атакували російські дрони, пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури.
  • В регіоні зафіксовані пожежі, але жертв чи постраждалих немає.

Вночі 27 листопада Одеську область атакували російські дрони. Декілька об'єктів цивільної інфраструктури через це були пошкоджені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Одеської ОВА.

Що відомо про нічну атаку по Одещині?

Ударні безпілотники налетіли на Одещину. Ще з вечора 26 листопада ворог тероризує регіон й намагається вдарити по важливих об'єктах. В області активно працювала ППО, яка знищила багато дронів.

Однак зафіксовані руйнування одразу на кількох об'єктах. Під атаку потрапили два житлові будинки, там пошкоджено фасади та скління. Також частково ушкоджено кінно-спортивний клуб і будівлю АЗС.

В ОВА повідомили, що не минулося без пожеж, які почалися в окремих місцях. Жертв чи постраждалих, на щастя, немає.

Де ще були російські атаки в ніч проти 27 листопада?

  • Минулої доби під ворожим обстрілом були Миколаївська та Дубовиківська громади Дніпропетровщини. Внаслідок атаки дронами поранень зазнала 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Пожежа сталася в магазині, прибудові до будинку, літній кухні, гаражі, приватному будинку, а також горіли авто та альтанка.

  • Моніторингові канали фіксували щонайменше 18 БпЛА в небі над Одещиною. Гучно вночі було в районі Чорноморська.

  • Масованої атаки також зазнало Запоріжжя. Ворожий обстріл спричинив пошкодження 31 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, підприємства, магазина, гуртожитку та АЗС. Поранень зазнали 19 людей.