Россия запустила почти сотню дронов по Украине: ПВО отразила атаку, однако есть попадания
- В ночь на 12 марта Россия атаковала Украину 94 ударными беспилотниками, из которых 77 были сбиты.
- Попадание дронов зафиксировано на 11 локациях, а атаки осуществлялись с нескольких направлений, включая российские города и оккупированный Крым.
В ночь на 12 марта Россия атаковала Украину 94 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 77 вражеских БпЛА.
В то же время зафиксировано попадание дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Что известно об атаке врага?
По данным Воздушных сил, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другими типами БпЛА.
Пуски осуществлялись сразу с нескольких направлений, в частности из российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.
Всего в воздушном пространстве Украины зафиксировали 94 вражеских дрона, из которых более 60 были ударными "Шахедами".
Воздушное нападение отражали различные подразделения Сил обороны Украины. К отражению атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы;
- подразделения беспилотных систем.
По состоянию на 09:00 украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили 77 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
Где были зафиксированы попадания?
Несмотря на работу ПВО, избежать последствий атаки полностью не удалось. По предварительным данным, 16 ударных беспилотников достигли целей на 11 локациях. Также зафиксировано падение обломков сбитых дронов на еще одной локации.
В частности, оккупанты ударили после первой ночи по Черниговщине. В результате удара повреждены два жилых дома. Вражеская атака унесла жизнь 15-летней девочки, также ранения получили ее родители