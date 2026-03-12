Росія запустила майже сотню дронів по Україні: ППО відбила атаку, однак є влучання
- У ніч на 12 березня Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками, з яких 77 були збиті.
- Влучання дронів зафіксовано на 11 локаціях, а атаки здійснювалися з кількох напрямків, включаючи російські міста та окупований Крим.
У ніч на 12 березня Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 77 ворожих БпЛА.
Водночас зафіксовано влучання дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Що відомо про атаку ворога?
За даними Повітряних сил, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед", "Гербера", "Італмас" та іншими типами БпЛА.
Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків, зокрема з російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.
Загалом у повітряному просторі України зафіксували 94 ворожі дрони, з яких понад 60 були ударними "Шахедами".
Повітряний напад відбивали різні підрозділи Сил оборони України. До відбиття атаки були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи;
- підрозділи безпілотних систем.
Станом на 09:00 українські сили протиповітряної оборони збили або подавили 77 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
Де були зафіксовані влучання?
Попри роботу ППО, уникнути наслідків атаки повністю не вдалося. За попередніми даними, 16 ударних безпілотників досягли цілей на 11 локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих дронів на ще одній локації.
Зокрема, окупанти вдарили після першої ночі по Чернігівщині. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. Ворожа атака забрала життя 15-річної дівчинки, також поранення отримали її батьки