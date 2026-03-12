Укр Рус
12 березня, 09:33
Росія запустила майже сотню дронів по Україні: ППО відбила атаку, однак є влучання

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • У ніч на 12 березня Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками, з яких 77 були збиті.
  • Влучання дронів зафіксовано на 11 локаціях, а атаки здійснювалися з кількох напрямків, включаючи російські міста та окупований Крим.

У ніч на 12 березня Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 77 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про атаку ворога?

За даними Повітряних сил, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед", "Гербера", "Італмас" та іншими типами БпЛА.

Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків, зокрема з російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Загалом у повітряному просторі України зафіксували 94 ворожі дрони, з яких понад 60 були ударними "Шахедами".

Повітряний напад відбивали різні підрозділи Сил оборони України. До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи;
  • підрозділи безпілотних систем.

Станом на 09:00 українські сили протиповітряної оборони збили або подавили 77 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Де були зафіксовані влучання?