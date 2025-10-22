Россия атаковала объекты нефтегазовой промышленности на Полтавщине
- 22 октября Россия осуществила массированный удар по Украине, повредив объекты нефтегазовой промышленности в Полтавской области.
- Обстрелом пострадали объекты в Миргородском районе, но раненых среди людей нет.
Ночью и утром 22 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. Повреждены объекты нефтегазовой промышленности в Полтавской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.
Что известно об ударе по Полтавщине?
Ночью среды, 22 октября, враг запускал ракеты и дроны по Украине. Под прицелом оказалась в частности Полтавская область.
По данным Полтавской ОВА, прямые попадания и падения обломков повредили объекты нефтегазовой отрасли в Миргородском районе. Никто не пострадал.
К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
– написал Когут.
Какие последствия ночного обстрела?
Россия ударила по Киеву 22 октября. Там произошло возгорание на двух этажах жилого дома в Днепровском районе. Сообщали о падении обломков и работе ПВО над городом. Известно о погибших и пострадавших.
В Запорожье под прицелом оказались многоэтажки. Пожар охватил балконы и крышу домов. В результате обстрела 13 человек пострадали.
Россия всю ночь била по энергетической инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракеты. Из-за массированной атаки в ряде областей введены аварийные и экстренные отключения света. Дома нескольких тысяч потребителей остаются обесточенными.