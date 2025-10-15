Россия била сотней БПЛА, есть попадания на 11 локациях: сколько вражеских целей уничтожено во время атаки
- Россия ночью 15 октября атаковала Украину более 100 дронами, из которых около 50 были "Шахеды".
- Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях.
В ночь на 15 октября армия Кремля снова терроризировала Украину и ее население. В частности, Россия запустила более 100 дронов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Ударные БпЛА врага атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза
Что известно об атаке по Украине?
Ночью 15 октября российские оккупанты атаковали 113-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал свои дроны с направлений:
- Миллерово,
- Брянск,
- Курск,
- Приморско-Ахтарск.
По данным Воздушных сил, около 50 из запущенных вражеских целей были "Шахеды". Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 8:30, силами ПВО сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации,
– информировали в ПС.
По состоянию на половину 9 часов утра атака продолжается. Указывается, что сейчас в воздушном пространстве все еще находится несколько вражеских БпЛА.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Атаки врага: последние новости
Ночью 15 октября оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате вражеских ударов возникли пожары. Также известно о повреждении энергетической инфраструктуры, есть пострадавший.
Вражеские войска ночью 14 октября обстреляли Север Украины. Тогда дронами было повреждено инфраструктуру Черниговской и Сумской области.
К слову, в ночь на 14 октября противник атаковал Украину 96 ударными БпЛА. Было зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 7 локациях.