Впервые били "Кинжалами", – Братчук рассказал о тактике самой массированной атаки по Одесской области
- Россия впервые применила "Кинжалы" вместе с другими видами вооружения во время атаки по Одесской области, оставив часть города без коммуникаций.
- Несмотря на массированную атаку, погибших нет, а пострадавшим оказана помощь; город активно восстанавливает инфраструктуру, подключая ее к альтернативным источникам.
Одесса пережила самую массированную атаку с начала полномасштабного вторжения. Россия впервые применила "Кинжалы" вместе с крылатыми ракетами, баллистикой и дронами. Часть города осталась без электроэнергии, тепло– и водоснабжения.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что враг использовал тактику многократных ударов по одним локациям, где работали спасатели. В общем пострадали четыре человека.
Смотрите также: Удары продолжались с ночи до утра: Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак
Как город преодолевает последствия обстрела?
В городе поражены объекты гражданской, энергетической и промышленной инфраструктуры. Также развернуты пункты несокрушимости, городская и областная военные администрации работают по четкому алгоритму, а критическая инфраструктура подключена к альтернативным источникам.
Медицинские учреждения работали без перерыва, активно выполняет свой функционал и патрульная полиция.
Спасибо противовоздушной обороне и спасателям, которые выполняли свои обязанности даже под вражескими атаками. Удалось потушить пожары, которые возникали от поражений и обломков сбитых ракет и дронов,
– отметил Братчук.
Начальник городской военной администрации Сергей Лысак призвал одесский бизнес открыть двери для горожан, чтобы они могли зарядить гаджеты и связаться с родными.
"Самое главное, что нет погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – сказал Братчук.
Откуда запускали дроны и почему тревога длилась почти всю ночь?
Россияне атаковали всю Одесскую область, чтобы погрузить ее в блэкаут. Сейчас энергетики активно ликвидируют последствия.
"Энергетики – это титаны, которые делают невозможное. Если украинская армия лучшая в Европе, то наши энергетики тоже лучшие. То, что они делают – это чудо. Спасибо им за работу и прошу всех набраться терпения. Одесса знает, как преодолевать блэкауты с 2022 года", – подчеркнул Братчук.
Некоторые блогеры и медиа в режиме онлайн показывали кадры атаки. Враг мог использовать эти материалы для корректировки ударов, что вероятно затянуло атаку.
Это даже не двойной удар. Отработали по одной локации, нанесли удар по другой, и снова повторяли. Враг действовал накатами, как на фронте, – объяснил Братчук.
Дроны запускали из оккупированного Крыма и из Приморско-Ахтарска в РФ. Враг делал небольшие паузы между атаками, хотя тревога фактически не прерывалась всю ночь.
Среди поврежденных автомобилей есть также пожарная машина, которая пострадала во время вражеских действий и повторных ударов.
Что еще известно о российских обстрелах украинских городов?
- Ночью Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов.
- 12 декабря российские войска нанесли баллистический ракетный удар по Одесской области, в результате чего прозвучали взрывы. Во время атаки зафиксировали пуски ракет "Искандер" и обстрелы с временно оккупированного Крыма.
- Российские дроны-камикадзе ударили по спортивной школе в Шостке именно во время детской тренировки. Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали, информацию о последствиях атаки пока уточняют.