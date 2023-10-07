Начинают возвращать тела погибших: что происходит в селе Гроза после удара
В четверг, 5 октября, российские оккупанты нанесли террористический удар по селу Гроза Харьковской области. В результате атаки погибли более 50 человек. Сейчас семьям начинают возвращать тела погибших, семьи готовятся их хоронить.
Для идентификации погибших в селе Гроза присоединили ДНК-лабораторию. Об этом рассказала корреспондентка 24 Каналу из Харькова Анна Черненко.
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"Сегодня полиция сообщила, что семьям начинают возвращать тела погибших. Идентификация продолжается. Присоединили к работе ДНК-лаборатории. Правоохранители, эксперты установили 39 тел погибших. Еще 12 тел остаются неидентифицированными. Четверо считаются пропавшими без вести,", – отметила она.
Состояние пострадавших
В больнице находятся 6 человек, все в тяжелом состоянии. Медицинский директор больницы Руслан Врагов рассказал, что характер травм всех пострадавших – это минно-взрывные травмы тяжелой степени.
Одна женщина очень тяжелая. Она находится в палате интенсивной терапии на аппарате ИВЛ. Один мужчина также находится в палате интенсивной терапии. Он дышит самостоятельно, но при поддержке кислорода. Еще две женщины находятся в палате интенсивной терапии. Они тяжелые, но в сознании и дышат самостоятельно,
– сообщил он.
Черненко рассказала, что происходит в селе Гроза после удара: смотрите видео
Ракетная атака по селу Гроза: главное
- Россия ударила по кафе, где проходили поминки за погибшим военным, и продуктовом магазине в селе Гроза Купянского района. Внутри кафе находилось около 60 человек.
- В результате атаки погибли 52 человека. Шесть человек находятся в больнице. Известно, что в селе проживало около 330 человек. Из-за российского удара погиб каждый шестой житель этого населенного пункта.
- Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что враг ударил по селу Гроза баллистическими ракетами "Искандер-М". Такие ракеты тяжело обнаружить. Перед ударом объявили воздушную тревогу, однако граждане не успели спрятаться.