Начинают возвращать тела погибших: что происходит в селе Гроза после удара

В четверг, 5 октября, российские оккупанты нанесли террористический удар по селу Гроза Харьковской области. В результате атаки погибли более 50 человек. Сейчас семьям начинают возвращать тела погибших, семьи готовятся их хоронить.

Для идентификации погибших в селе Гроза присоединили ДНК-лабораторию. Об этом рассказала корреспондентка 24 Каналу из Харькова Анна Черненко.

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"Сегодня полиция сообщила, что семьям начинают возвращать тела погибших. Идентификация продолжается. Присоединили к работе ДНК-лаборатории. Правоохранители, эксперты установили 39 тел погибших. Еще 12 тел остаются неидентифицированными. Четверо считаются пропавшими без вести,", – отметила она.

Состояние пострадавших

В больнице находятся 6 человек, все в тяжелом состоянии. Медицинский директор больницы Руслан Врагов рассказал, что характер травм всех пострадавших – это минно-взрывные травмы тяжелой степени.

Одна женщина очень тяжелая. Она находится в палате интенсивной терапии на аппарате ИВЛ. Один мужчина также находится в палате интенсивной терапии. Он дышит самостоятельно, но при поддержке кислорода. Еще две женщины находятся в палате интенсивной терапии. Они тяжелые, но в сознании и дышат самостоятельно,

– сообщил он.

Черненко рассказала, что происходит в селе Гроза после удара: смотрите видео

Ракетная атака по селу Гроза: главное