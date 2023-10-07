Починають повертати тіла загиблих: що відбувається у селі Гроза після удару

У четвер, 5 жовтня, російські окупанти завдали терористичного удару по селу Гроза Харківської області. Внаслідок атаки загинуло понад 50 людей. Зараз родинам починають повертати тіла загиблих, сім'ї готуються їх ховати.

Для ідентифікації загиблих у селі Гроза приєднали ДНК-лабораторії. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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"Сьогодні поліція повідомила, що родинам починають повертати тіла загиблих. Ідентифікація продовжується. Приєднали до роботи ДНК-лабораторії. Правоохоронці, експерти встановили 39 тіл загиблих. Ще 12 тіл залишаються неідентифікованими. Четверо вважаються зниклими безвісти, з них – двоє дітей", – зауважила вона.

Стан потерпілих

У лікарні перебуває 6 людей, усі у важкому стані. Медичний директор лікарні Руслан Врагов розповів, що характер травм усіх постраждалих – це мінно-вибухові травми тяжкого ступеня.

Одна жінка вкрай важка. Вона перебуває у палаті інтенсивної терапії на апараті ШВЛ. Один чоловік також перебуває у палаті інтенсивної терапії. Він дихає самостійно, але за підтримки кисню. Ще дві жінки перебувають у палаті інтенсивної терапії. Вони важкі, але у свідомості та дихають самостійно,

– повідомив він.

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