Начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону розповів, у якому стані нині перебувають поранені. Наразі лікарі докладають максимальних зусиль, аби покращити стан постраждалих, передає 24 Канал.

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За словами Канашевича, стан чотирьох пацієнтів оцінюють як важкий. Ще двоє жителів Грози отримали поранення середньої важкості.

Є поранені, 6 людей. Двоє – середньої важкості, чотири людини – важкі, але лікарям станом учора на вечір (6 жовтня – 24 Канал) вдалося їх стабілізувати. Будемо сподіватися, що цих четверо важких лікарі зможуть поставити на ноги,

– повідомив Канашевич.

Крім того, Руслан Врагов, директор однієї з медустанов, куди привезли поранених, повідомив, що серед постраждали 5 жінок і 1 чоловік. Одна жінка була госпіталізована пізніше до іншого медзакладу Харківщини. Загалом, постраждалі отримали різні поранення – від травм голови до ураження верхніх і нижніх кінцівок.

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