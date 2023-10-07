Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона рассказал, в каком состоянии сейчас находятся раненые. В настоящее время врачи прилагают максимальные усилия, чтобы улучшить состояние пострадавших, передает 24 Канал.

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По словам Канашевича, состояние четырех пациентов оценивают как тяжелое. Еще двое жителей Грозы получили ранения средней тяжести.

Есть раненые, 6 человек. Двое – средней тяжести, четыре человека – тяжелые, но врачам по состоянию на вечер (6 октября – 24 Канал) удалось их стабилизировать. Будем надеяться, что этих четверо тяжелых врачи смогут поставить на ноги,

– сообщил Канашевич.

Кроме того, Руслан Врагов, директор одного из медучреждений, куда привезли раненых, сообщил, среди пострадавших 5 женщин и 1 мужчина. Одна женщина была госпитализирована позже в другое медучреждение Харьковщины. В общем, пострадавшие получили разные ранения – от травм головы до поражения верхних и нижних конечностей.

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