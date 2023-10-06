На церемонию прощания и поминки в кафе пошла почти вся его семья, кумовья, сваты и знакомые. Он же был дома, потому что работает охранником в ночные смены.

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"Теперь надо жить"

Валерий – дальний родственник Андрея Козыря, которого перезахоронили и Грозе, и за которым происходили поминки. 61-летний мужчина был дома, когда российская ракета попала в кафе, где находились 60 мирных жителей. Среди них – 36-летняя Ольга, дочь Валерия. Она погибла вместе с мужем. Также во время атаки погибли кумовья и сваты Валерия.

Без родителей осталось трое детей 10, 15 и 17 лет. Теперь их воспитанием будет заниматься дедушка. Валерий признается, что теперь ему будет очень сложно, ведь нужно помочь внукам и поставить их на ноги. Мужчина мечтает только об одном – жить, чтобы помогать внукам.

Мне главное, чтобы моя жена выдержала. Ибо если я один останусь, то трех внуков я... Пять лет у Господа Бога прошу, а потом можно умирать. Внуков подниму... Думал, что мне будет помощь, а теперь – надо жить,

– растрогал признанием Валерий.

В комментарии Reuters мужчина признался, что считает – было бы лучше, если бы он умер. Валерий обращается к Богу и говорит, что нельзя так наказывать людей – оставить отца, а детей забрать.

В каждой семье в Грозе горе