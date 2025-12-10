Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеды" запускали из трех точек: сколько сбила ПВО
10 декабря, 09:59
"Шахеды" запускали из трех точек: сколько сбила ПВО

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Россия запустила всего 80 ударных дронов, среди которых около 50 "Шахедов".
  • Зафиксировано попадание 29 дронов на 7 локациях.

В ночь на 10 декабря Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Противовоздушная оборона отразила нападение, но атака продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько дронов сбила ПВО сегодня?

В целом россияне запустили 80 ударных дронов. Среди них было около 50 "Шахедов", а также "Герберы" и беспилотники других типов.

На этот раз пусковыми площадками для БпЛА были Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово на территории России и мыс Чауда в оккупированном Крыму. Атака началась еще в 18:00 9 декабря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БпЛА на юге и востоке страны. Но это предварительные данные, ведь атака продолжается.

Впрочем, зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 7 локациях.

Где были обстрелы ночью 10 декабря?

  • Враг атаковал Одесскую область. Там поражен объект инфраструктуры. Произошло локальное разрушение, загорелось складское помещение. К счастью, обошлось без пострадавших, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

  • На Днепропетровщине погиб мужчина в Зеленодольской общине Криворожского района. В области повреждены линии электропередач.

  • В Черниговской области беспилотник попал в гражданский объект, возник пожар.

  • На Сумщине за прошедшие сутки захватчики несколько раз били по гражданским автомобилям. Из-за атаки FPV в одной общине погиб 73-летний мужчина, в другой ранена 54-летняя женщина, а 61-летний мужчина умер.

  • На Николаевщине в результате одного из обстрелов в селе Парутино повреждено оборудование электросетей. Россия била FPV-дронами и артиллерией.