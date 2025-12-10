"Шахеды" запускали из трех точек: сколько сбила ПВО

В ночь на 10 декабря Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Противовоздушная оборона отразила нападение, но атака продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько дронов сбила ПВО сегодня?

В целом россияне запустили 80 ударных дронов. Среди них было около 50 "Шахедов", а также "Герберы" и беспилотники других типов.

На этот раз пусковыми площадками для БпЛА были Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово на территории России и мыс Чауда в оккупированном Крыму. Атака началась еще в 18:00 9 декабря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БпЛА на юге и востоке страны. Но это предварительные данные, ведь атака продолжается.

Впрочем, зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 7 локациях.

Где были обстрелы ночью 10 декабря?