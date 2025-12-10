Укр Рус
10 грудня, 09:59
3

"Шахеди" запускали з трьох точок: скільки збила ППО

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росія запустила загалом 80 ударних дронів, серед яких близько 50 "Шахедів".
  • Зафіксовано влучання 29 дронів на 7 локаціях.

У ніч проти 10 грудня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Протиповітряна оборона відбила напад, але атака триває.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили

Скільки дронів збила ППО сьогодні? 

Загалом росіяни запустили 80 ударних дронів. Серед них було близько 50 "Шахедів", а також "Гербери" та безпілотники інших типів. 

Цього разу пусковими майданчиками для БпЛА були Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово на території Росії і мис Чауда в окупованому Криму. Атака почалася ще о 18:00 9 грудня. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА на півдні та сході країни. Але це попередні дані, адже атака триває. 

Втім, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях. 

Де були обстріли уночі 10 грудня? 

  • Ворог атакував Одещину. Там уражено об'єкт інфраструктури. Сталося локальне руйнування, загорілося складське приміщення. На щастя, минулося без постраждалих, критична інфраструктура працює в штатному режимі.

  • На Дніпропетровщині загинув чоловік у Зеленодольській громаді Криворізького району. В області пошкоджено лінії електропередач.

  • У Чернігівській області безпілотник влучив у цивільний об'єкт, виникла пожежа.

  • На Сумщині протягом минулої доби загарбники кілька разів били по цивільних автомобілях. Через атаку FPV в одній громаді загинув 73-річний чоловік, в іншій поранено 54-річну жінку, а 61-річний чоловік помер.

  • На Миколаївщині внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине пошкоджено обладнання електромереж. Росія била FPV-дронами й артилерією.