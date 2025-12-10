"Шахеди" запускали з трьох точок: скільки збила ППО

У ніч проти 10 грудня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Протиповітряна оборона відбила напад, але атака триває.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки дронів збила ППО сьогодні?

Загалом росіяни запустили 80 ударних дронів. Серед них було близько 50 "Шахедів", а також "Гербери" та безпілотники інших типів.

Цього разу пусковими майданчиками для БпЛА були Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово на території Росії і мис Чауда в окупованому Криму. Атака почалася ще о 18:00 9 грудня.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА на півдні та сході країни. Але це попередні дані, адже атака триває.

Втім, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Де були обстріли уночі 10 грудня?