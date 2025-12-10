Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише 24 Канал.
Що відомо про атаку на Одещину в ніч на 10 грудня?
У ніч на 10 грудня росіяни знову здійснили масовану атаку по Одеській області, використавши ударні безпілотники. Моніторингові канали попереджали про рух майже 30 дронів у напрямку області. Сили ППО успішно перехопили більшість ворожих цілей, однак деякі все ж долетіли до "місця призначення".
За словами Кіпера, унаслідок удару одного з дронів частково пошкоджено складське приміщення – на місці спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно локалізували осередок займання та загасили вогонь. Постраждалих під російської атаки немає, а об'єкти критичної інфраструктури продовжують працювати у звичному режиму.
Куди ще летіли російські дрони цієї доби?
Ввечері 9 грудня у Дніпрі місцеві почули звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА із Харківщини у напрямку Павлограда.
Українські оборонці зафіксували рух ударних безпілотників через Херсонщину у бік Миколаївщини.
Бачили рух БпЛА й у напрямку міста Чернігів та на сході Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.