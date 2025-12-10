Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также С детства мечтал быть летчиком: что известно о павшем пилоте Су-27 Евгении Иванове
Сколько дронов сбила ПВО сегодня?
В целом россияне запустили 80 ударных дронов. Среди них было около 50 "Шахедов", а также "Герберы" и беспилотники других типов.
На этот раз пусковыми площадками для БпЛА были Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово на территории России и мыс Чауда в оккупированном Крыму. Атака началась еще в 18:00 9 декабря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БпЛА на юге и востоке страны. Но это предварительные данные, ведь атака продолжается.
Впрочем, зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 7 локациях.
Где были обстрелы ночью 10 декабря?
Враг атаковал Одесскую область. Там поражен объект инфраструктуры. Произошло локальное разрушение, загорелось складское помещение. К счастью, обошлось без пострадавших, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
На Днепропетровщине погиб мужчина в Зеленодольской общине Криворожского района. В области повреждены линии электропередач.
В Черниговской области беспилотник попал в гражданский объект, возник пожар.
На Сумщине за прошедшие сутки захватчики несколько раз били по гражданским автомобилям. Из-за атаки FPV в одной общине погиб 73-летний мужчина, в другой ранена 54-летняя женщина, а 61-летний мужчина умер.
На Николаевщине в результате одного из обстрелов в селе Парутино повреждено оборудование электросетей. Россия била FPV-дронами и артиллерией.