Россия продолжает атаковать украинские города. Так, вечером 12 сентября ряд регионов Украины оказался под угрозой ударов вражескими дронами.

О направлении движения ударных беспилотников, для каких областей существует угроза и где раздается воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Как Украине отражать 1000 дронов каждую ночь и какие объекты под угрозой: интервью генерала из Австралии

Куда летят российские дроны?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте