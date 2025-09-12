Россия снова атакует Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой ударов
Россия продолжает атаковать украинские города. Так, вечером 12 сентября ряд регионов Украины оказался под угрозой ударов вражескими дронами.
О направлении движения ударных беспилотников, для каких областей существует угроза и где раздается воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда летят российские дроны?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеские БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину (Вышгородский район) Ударный БПЛА на севере Херсонщины в юго-западном направлении.
БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
