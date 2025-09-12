Росія знову атакує Україну "Шахедами": які регіони під загрозою ударів
Росія продовжує атакувати українські міста. Так, увечері 12 вересня низка регіонів України опинилась під загрозою ударів ворожими дронами.
Про напрямок руху ударних безпілотників, для яких областей існує загроза та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять російські дрони?
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Вишгородський район) Ударний БпЛА на півночі Херсонщини в південно-західному напрямку.
БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
