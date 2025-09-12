Росія продовжує атакувати українські міста. Так, увечері 12 вересня низка регіонів України опинилась під загрозою ударів ворожими дронами.

Про напрямок руху ударних безпілотників, для яких областей існує загроза та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські дрони?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті