24 Канал Новини України Росія знову атакує Україну "Шахедами": де існує загроза ударних дронів
12 вересня, 19:27
3

Росія знову атакує Україну "Шахедами": які регіони під загрозою ударів

Дарія Черниш

Росія продовжує атакувати українські міста. Так, увечері 12 вересня низка регіонів України опинилась під загрозою ударів ворожими дронами.

Про напрямок руху ударних безпілотників, для яких областей існує загроза та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські дрони?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

19:37, 12 вересня

  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині (Ніжинський район) курсом на південь.
    БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
18:50, 12 вересня

Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Вишгородський район)

17:33, 12 вересня

Ударний БпЛА на півночі Херсонщини в південно-західному напрямку.

16:58, 12 вересня

  • ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину (Ніжинський район)
  • ударний БпЛА на Миколаївщині в південно-західному напрямку.