Украину снова атакуют вражеские дроны: в каких областях угроза ударов
Россия со вчерашнего дня 15 сентября снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. Ряд регионов под угрозой атаки, а кое-где раздаются взрывы.
О направлении движения ударных БПЛА, какие области находятся под ударом и где раздается воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Тревога длилась более 16 часов: в каком состоянии пострадавшие после самой массированной атаки на Нежин
Куда летят "Шахеды"?
Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Харьковская область (Берестинский район) – БпЛА западным курсом. Днепропетровщина (Лозовской район) – угроза применения врагом ударных БпЛА. Черкасская область (Уманский, Голованевский и Звенигородский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга. Краматорск! Славянск! К вам вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях! Группа БпЛА на востоке Донетчины, курс Харьковская область. БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северо-западный. БпЛА на востоке Николаевщины, курсом на Кировоградщину. Черниговщина (Корюковский район) – БпЛА юго-западным курсом. БпЛА на Харьковщине (Изюмский район), курс западный. Кировоградская область (Кропивницкий район) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга. БпЛА на границе Николаевщины и Херсонщины, курс северо-западный. БпЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
Обновления по движению дронов
Харьковская область (Берестинский район) – БпЛА западным курсом.
Днепропетровщина (Лозовской район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Черкасская область (Уманский, Голованевский и Звенигородский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.
Краматорск! Славянск! К вам вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!
Группа БпЛА на востоке Донетчины, курс Харьковская область.
БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северо-западный.
БпЛА на востоке Николаевщины, курсом на Кировоградщину.
Черниговщина (Корюковский район) – БпЛА юго-западным курсом.
БпЛА на Харьковщине (Изюмский район), курс западный.
Кировоградская область (Кропивницкий район) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.
БпЛА на границе Николаевщины и Херсонщины, курс северо-западный.
БпЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.