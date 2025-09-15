Укр Рус
15 вересня, 23:58
8

Україну знову атакують ворожі дрони: в яких областях загроза ударів

Дарія Черниш

Росія звечора 15 вересня знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Низка регіонів під загрозою атаки, а подекуди лунають вибухи.

Про напрямок руху ударних БпЛА, які області перебувають під ударом та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять "Шахеди"?

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

 

00:27, 16 вересня

БпЛА на півночі Одещини, курс Вінничина.

00:26, 16 вересня

Київська область (Обухівський та Білоцерківський райони) –загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

00:20, 16 вересня

БпЛА на Черкащині, повз Звенигородку курсом на Київщину.

00:10, 16 вересня

 Харківська область (Берестинський район) – БпЛА західним курсом.

00:04, 16 вересня

 Дніпропетровщина (Лозівський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

00:02, 16 вересня

Черкаська область (Уманський, Голованівський та Звенигородський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

23:49, 15 вересня

Краматорськ! Слов'янськ! До вас ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!

23:46, 15 вересня

Група БпЛА на сході Донеччини, курс Харківська область.

23:43, 15 вересня

БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, курс північно-західний.

23:41, 15 вересня

БпЛА на сході Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.

23:39, 15 вересня

Чернігівщина (Корюківський район) – БпЛА південно-західним курсом.

23:30, 15 вересня

Оновлення щодо руху дронів

  • Нова група ворожих БпЛА з Херсонщини в напрямку Миколаївщини,
  • з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини\Миколаївщини,
  • Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.
23:15, 15 вересня

БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс західний.

23:09, 15 вересня

Кіровоградська область (Кропивницький район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

22:53, 15 вересня

 БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний.

22:40, 15 вересня

БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

22:31, 15 вересня

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ,
  • БпЛА на сході Херсонщини, курс західний.