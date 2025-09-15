Україну знову атакують ворожі дрони: в яких областях загроза ударів
Росія звечора 15 вересня знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Низка регіонів під загрозою атаки, а подекуди лунають вибухи.
Про напрямок руху ударних БпЛА, які області перебувають під ударом та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Тривога тривала понад 16 годин: у якому стані потерпілі після наймасованішої атаки на Ніжин
Куди летять "Шахеди"?
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Одещини, курс Вінничина. Київська область (Обухівський та Білоцерківський райони) –загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня. БпЛА на Черкащині, повз Звенигородку курсом на Київщину. Харківська область (Берестинський район) – БпЛА західним курсом. Дніпропетровщина (Лозівський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Черкаська область (Уманський, Голованівський та Звенигородський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня. Краматорськ! Слов'янськ! До вас ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях! Група БпЛА на сході Донеччини, курс Харківська область. БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, курс північно-західний. БпЛА на сході Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину. Чернігівщина (Корюківський район) – БпЛА південно-західним курсом. БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс західний. Кіровоградська область (Кропивницький район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня. БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний. БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.
Оновлення щодо руху дронів
БпЛА на півночі Одещини, курс Вінничина.
Київська область (Обухівський та Білоцерківський райони) –загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.
БпЛА на Черкащині, повз Звенигородку курсом на Київщину.
Харківська область (Берестинський район) – БпЛА західним курсом.
Дніпропетровщина (Лозівський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Черкаська область (Уманський, Голованівський та Звенигородський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.
Краматорськ! Слов'янськ! До вас ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Група БпЛА на сході Донеччини, курс Харківська область.
БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, курс північно-західний.
БпЛА на сході Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.
Чернігівщина (Корюківський район) – БпЛА південно-західним курсом.
БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс західний.
Кіровоградська область (Кропивницький район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.
БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний.
БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.