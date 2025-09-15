Росія звечора 15 вересня знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Низка регіонів під загрозою атаки, а подекуди лунають вибухи.

Про напрямок руху ударних БпЛА, які області перебувають під ударом та де лунає повітряна тривога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять "Шахеди"?

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті