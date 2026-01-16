Тревога уже распространилась на Киевщину: российские войска снова атакуют БпЛА
Вечером в пятницу, 16 января, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы вражеских дронов в ряде областей уже объявили воздушную тревогу.
Что известно о вражеской атаке и где сейчас фиксируют российские беспилотники – читайте в материале 24 Канала.
Где есть угроза "Шахедов"
Тревога распространяется по северным регионам: смотрите на карте
БпЛА над Киевским водохранилищем, курсом на Вышгород/Киев. БпЛА в направлении Харькова с юга и севера. БпЛА на Запорожье с юго-востока.
