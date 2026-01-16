Укр Рус
24 Канал Новости Украины Тревога уже распространилась на Киевщину: российские войска снова атакуют БпЛА
16 января, 18:02
Тревога уже распространилась на Киевщину: российские войска снова атакуют БпЛА

Полина Буянова

Вечером в пятницу, 16 января, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы вражеских дронов в ряде областей уже объявили воздушную тревогу.

Что известно о вражеской атаке и где сейчас фиксируют российские беспилотники – читайте в материале 24 Канала.

Где есть угроза "Шахедов"

Тревога распространяется по северным регионам: смотрите на карте

 

17:59, 16 января

БпЛА над Киевским водохранилищем, курсом на Вышгород/Киев.

17:58, 16 января

БпЛА в направлении Харькова с юга и севера.

17:58, 16 января

БпЛА на Запорожье с юго-востока.