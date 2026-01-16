Укр Рус
16 січня, 18:02
2

Тривога вже поширилася на Київщину: російські війська знову атакують БпЛА

Поліна Буянова

Ввечері в п'ятницю, 16 січня, російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу ворожих дронів у ряді областей вже оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про ворожу атаку та де зараз фіксують російські безпілотники – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де є загроза "Шахедів"

Тривога шириться північними регіонами: дивіться на карті

 

17:59, 16 січня

БпЛА над Київським водосховищем, курсом на Вишгород/Київ.

17:58, 16 січня

БпЛА у напрямку Харкова з півдня та півночі.

17:58, 16 січня

БпЛА на Запоріжжя з південного сходу.