Произошли пуски с разных направлений: российские "Шахеды" атакуют Украину

Вечером в понедельник, 19 января, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" в ряде областей уже объявили воздушную тревогу.

Что известно о вражеской атаке и для каких регионов сейчас есть опасность – читайте в материале 24 Канала.

Куда движутся "Шахматы"?