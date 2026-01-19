Відбулися пуски з різних напрямків: російські "Шахеди" атакують Україну
Ввечері в понеділок, 19 січня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" в ряді областей вже оголосили повітряну тривогу.
Що відомо про ворожу атаку та для яких регіонів зараз є небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Куди рухаються "Шахеди"?
Група БпЛА на Сумщину курсом на Харківщину та Полтавщину. БпЛА на півночі Сумщини - курсом на південний-захід. Запоріжжя – БпЛА на Балабине. БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Кринички.
