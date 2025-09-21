Российская армия запустила по Украине ночью 21 сентября 54 беспилотника типа "Шахед". По вражеским целям работала ПВО, однако также зафиксированы попадания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО ночью по дронам?

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 21 сентября (с 20:00 20 сентября) противник атаковал Украину 54 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Запускал беспилотники враг с направлений:

Курск,

Миллерово,

Брянск,

Приморско-Ахтарск в России.

Около 30 беспилотников, которые запустила Россия, были "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны,

– отметили в Воздушных силах.

Также зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА в 8 локациях.



Работа ПВО по российским дронам ночью 21 сентября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Что происходило во время ночной атаки 21 сентября?